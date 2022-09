GdS – Chelsea, controlli medici in segreto per Nkunku: i Blues hanno pronto il colpo a sorpresa per l’estate 2023… (Di venerdì 30 settembre 2022) 2022-09-30 11:36:50 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della Gazzetta: Il Chelsea ha fatto sostenere alcuni test medici all’attaccante in gran segreto a Francoforte, con l’obiettivo di chiudere un accordo con il calciatore per la prossima estate. E il Lipsia…non può nulla, perchè c’è una clausola da 60 milioni… Non si ferma la rivoluzione in casa Chelsea. E non solo a livello societario, con il passaggio di proprietà tra Roman Abramovich e Todd Boehly, ma anche e soprattutto in campo. Il mercato estivo ha già visto arrivare un ampio numero di calciatori nuovi (Sterling, Cucurella, Aubameyang, Koulibaly, Fofana, Zakaria e Chukwuemeka), mentre settembre è stato il mese in cui è stato dato il benservito a Thomas Tuchel, sostituito da Graham Potter. Ma anche, si sussurra dalla Germania, quello in cui è stato già ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 30 settembre 2022) 2022-09-30 11:36:50 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della Gazzetta: Ilha fatto sostenere alcuni testall’attaccante in grana Francoforte, con l’obiettivo di chiudere un accordo con il calciatore per la prossima estate. E il Lipsia…non può nulla, perchè c’è una clausola da 60 milioni… Non si ferma la rivoluzione in casa. E non solo a livello societario, con il passaggio di proprietà tra Roman Abramovich e Todd Boehly, ma anche e soprattutto in campo. Il mercato estivo ha già visto arrivare un ampio numero di calciatori nuovi (Sterling, Cucurella, Aubameyang, Koulibaly, Fofana, Zakaria e Chukwuemeka), mentre settembre è stato il mese in cui è stato dato il benservito a Thomas Tuchel, sostituito da Graham Potter. Ma anche, si sussurra dalla Germania, quello in cui è stato già ...

notizie_milan : Per Giroud il migliore inizio di stagione da 9 anni - GiuliaLoglisci_ : ??Come detto anche ieri sera, #Chalobah, finito ai margini del #Chelsea, ha voglia di rimettersi in gioco e dimostra… - Inter_1908___ : RT @GiuliaLoglisci_: ??????????????#Chalobah Difensore del #Chelsea con una sola presenza messa a segno. Il suo contratto scade nel 2026. Il pun… - GiuliaLoglisci_ : ??????????????#Chalobah Difensore del #Chelsea con una sola presenza messa a segno. Il suo contratto scade nel 2026. Il… -