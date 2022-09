Formigli stizzito fa la vittima | Meloni mi rispetti | i suoi stilano liste di proscrizione… video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 30 settembre 2022) Corradoci spiega da par suo com’è andato il voto del 25 settembre: Giorgia– esordisce – l’hanno votata 7,3 milioni di italiani su 46 aventi diritto. Così il conduttore di Piazza Pulita, in apertura del suo programma giovedì sera. Sempre meglio del Pd, verrebbe da dire, che ha governato per oltre dieci anni con voti assai più esigui. In ogni caso quello è stato l’inizio di un predicozzo nel qualespiegava a Giorgiacosa doveva fare: rispettare anche le idee di chi non l’ha votata. Peccato che il problema sia proprio l’opposto: sono quelli di sinistra che non rispettano le idee di 7,3 milioni di italiani. Inoltre, è difficile sostenere che i milioni di astenuti abbiano tutti idee simili a Corrado. LEGGI ANCHE L'intervista. Colombo:...