Firma anche tu la petizione di TPI e Change.org: “Lo Stato paghi gli aumenti delle bollette” (Di venerdì 30 settembre 2022) I prezzi di luce e gas hanno raggiunto livelli mai visti prima. Famiglie e imprese stanno ricevendo bollette con rincari insostenibili (per le aziende energivore si arriva ad aumenti anche del 1.200%). E nei prossimi mesi – avverte l’Arera – i rialzi continueranno, principalmente per colpa del conflitto in Ucraina e della speculazioni finanziaria. La situazione è estremamente grave: siamo di fatto in un’economia di guerra. Le famiglie quest’anno spenderanno in media 1.231 euro in più per le utenze domestiche, mentre secondo Confartigianato 881mila piccole imprese rischiano di chiudere, lasciando senza lavoro 3,5 milioni di persone. Come ha osservato Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, un intervento compensativo dello Stato è “indispensabile”. I provvedimenti messi in campo finora dal Governo – ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 settembre 2022) I prezzi di luce e gas hanno raggiunto livelli mai visti prima. Famiglie e imprese stanno ricevendocon rincari insostenibili (per le aziende energivore si arriva addel 1.200%). E nei prossimi mesi – avverte l’Arera – i rialzi continueranno, principalmente per colpa del conflitto in Ucraina e della speculazioni finanziaria. La situazione è estremamente grave: siamo di fatto in un’economia di guerra. Le famiglie quest’anno spenderanno in media 1.231 euro in più per le utenze domestiche, mentre secondo Confartigianato 881mila piccole imprese rischiano di chiudere, lasciando senza lavoro 3,5 milioni di persone. Come ha osservato Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, un intervento compensativo delloè “indispensabile”. I provvedimenti messi in campo finora dal Governo – ...

fattoquotidiano : Caro gas, lettera di 15 Stati alla Commissione Ue: “Price cap su tutte le importazioni, non solo dalla Russia”. E f… - nicolettagiust1 : @FedericaSure @ChrisTabbeaux Allora, come in tutto quello che faccio, non mi sono limitata esclusivamente a bere vi… - JosePicon_ : RT @UnOnlus: Tempi davvero brutti...tempi difficili per tutti...figuriamoci per loro, per chi non ha nulla e viene anche scacciato! Sii gen… - Danieli87125494 : RT @UnOnlus: Tempi davvero brutti...tempi difficili per tutti...figuriamoci per loro, per chi non ha nulla e viene anche scacciato! Sii gen… - _Darth_Mark_ : RT @UnOnlus: Tempi davvero brutti...tempi difficili per tutti...figuriamoci per loro, per chi non ha nulla e viene anche scacciato! Sii gen… -