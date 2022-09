Fdi: Cirinnà, 'su Meloni una barbarie' (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "I fatti riferiti a Giorgia Meloni sono una barbarie. Le persone si valutano per ciò che fanno, scelte politiche, per quello che dicono. Riferirsi ad azioni di terzi è sempre sbagliato. Ne traggano insegnamento coloro che hanno usato questi metodi con avversari, soprattutto se donne". Così Monica Cirinnà su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "I fatti riferiti a Giorgiasono una. Le persone si valutano per ciò che fanno, scelte politiche, per quello che dicono. Riferirsi ad azioni di terzi è sempre sbagliato. Ne traggano insegnamento coloro che hanno usato questi metodi con avversari, soprattutto se donne". Così Monicasu twitter.

