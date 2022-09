Danni al Nord Stream, una grande nube di metano sopra la Norvegia e la Svezia (Di venerdì 30 settembre 2022) Secondo una simulazione pubblicata dall'istituto di ricerca norvegese Nilu, il metano rilasciato dalle falle si è spostato con il vento su diverse regioni svedesi e norvegesi, raggiungendo persino la ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 settembre 2022) Secondo una simulazione pubblicata dall'istituto di ricerca norvegese Nilu, ilrilasciato dalle falle si è spostato con il vento su diverse regioni svedesi e norvegesi, raggiungendo persino la ...

