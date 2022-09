Cruciani duro | Nedved ubriaco? Anti juventinismo Un dirigente della Juve può ubriacarsi

AreaNapoli.it

vs Damiano dei Maneskin e Michielin/ "Non rompete ca*zo, fate vostro lavoro" "La perdita ... Roby Facchinetti,sfogo social vs giornalista "Scorretto!"/ "Non ho offeso Pooh" Più avanti, ...A riguardo, il giornalista Giuseppeè stato moltocon entrambi i tecnici: ' Le loro dichiarazioni fanno parte dello stesso copione, cioè di un provincialismo, di un'arretratezza mentale,... Pressing, duro scontro Cruciani-Auriemma: 'Non fare il professore. Volevi cacciare Spalletti' Si discute del risultato delle ultime elezioni. Cruciani a valanga su Damiano dei Maneskin: «Chi caz** sei Non rappresenti gli italiani» ...Giuseppe Cruciani ha usato toni molto duri nei confronti del frontman dei Maneskin per il suo parere su Giorgia Meloni. La vittoria elettorale di Giorgia Meloni ha spaccato… Leggi ...