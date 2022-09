Chi è Ida Platano di Uomini e Donne? Età e Instagram (Di venerdì 30 settembre 2022) Ecco chi è la dama del Trono Over, Ida Platano. Alcune curiosità: dall’età, all’altezza, al figlio, al percorso a Uomini e Donne, a dove seguirla su Instagram. Vediamo quindi tutto ciò che riguarda una delle protagoniste del dating show di Canale 5. Chi è Ida Platano Nome e Cognome: Ida PlatanoData di nascita: 30 marzo 1982Luogo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 30 settembre 2022) Ecco chi è la dama del Trono Over, Ida. Alcune curiosità: dall’età, all’altezza, al figlio, al percorso a, a dove seguirla su. Vediamo quindi tutto ciò che riguarda una delle protagoniste del dating show di Canale 5. Chi è IdaNome e Cognome: IdaData di nascita: 30 marzo 1982Luogo L'articolo proviene da Novella 2000.

ida_bauer_ : I vincenti ci hanno un sacco di energia, noi il culo grosso ed il colesterolo alto, but, ehi, se non fosse per noi… - Ida_Leone : @Babsmant Forse é la vergogna che allontana chi ha ricevuto il prestito - martinabrandiz1 : RT @Internazionale: La vittoria di Giorgia Meloni non sarà un ritorno del fascismo-regime, ma fa vacillare il fondamento antifascista della… - ida_bauer_ : Comunque anche basta con questa narrazione per cui 'io do 100 agli altri e non ho mai niente in cambio', ché voi p… - RGargamelli : RT @essenziale_it: Non sarà un ritorno del fascismo-regime ma il fondamento antifascista della repubblica nata dalla resistenza vacilla. L'… -