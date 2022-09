CdS – Calciomercato Serie C, rinforzo per il Taranto: ecco Chapi (Di venerdì 30 settembre 2022) 2022-09-30 19:52:24 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato del Corriere: Taranto – Con una nota ufficiale diramata sul proprio sito, il Taranto comunica “di essersi assicurato le prestazione sportive del calciatore Gastòn Manuel Romano, detto Chapi, centrocampista argentino nato a Buenos Aires il 25 marzo 1998. Dopo la trafila giovanile suddivisa tra River Plate e Huracàn, Chapi nel 2019 si trasferisce in Portogallo dove dal 2019 al 2021 milita nelle fila dell’Espinho e dell’Estrela con cui nel 2020/21 viene promosso in Serie B portoghese nonostante la sconfitta nella finale playoff a causa della riforma del locale campionato. Complessivamente per lui 58 presenze e 6 reti nella sua esperienza portoghese in tutte le ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 30 settembre 2022) 2022-09-30 19:52:24 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia didel Corriere:– Con una nota ufficiale diramata sul proprio sito, ilcomunica “di essersi assicurato le prestazione sportive del calciatore Gastòn Manuel Romano, detto, centrocampista argentino nato a Buenos Aires il 25 marzo 1998. Dopo la trafila giovanile suddivisa tra River Plate e Huracàn,nel 2019 si trasferisce in Portogallo dove dal 2019 al 2021 milita nelle fila dell’Espinho e dell’Estrela con cui nel 2020/21 viene promosso inB portoghese nonostante la sconfitta nella finale playoff a causa della riforma del locale campionato. Complessivamente per lui 58 presenze e 6 reti nella sua esperienza portoghese in tutte le ...

