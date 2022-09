Bonus trasporti Atac | perché non si riesce ad attivare l’annuale online?

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di sfruttare – per chi lo ha fatto erogare per il mese di settembre – il. La cifra erogata una tantum a tutti i cittadini che ne fanno richiesta permette di acquistare abbonamenti mensili o annuali per mezzi pubblici di ogni tipo in ogni città. All’atto dell’erogazione viene richiesto per quale compagnia di trasporto pubblico deve essere erogato e, per quanto riguarda il, ci sono una serie di problematiche che sono state manifestate nel corso del mese e che – con file lunghissime agli sportelli delle fermate metro in cui è possibile ricevere assistenza e che sono state segnalate anche su Twitter – non si capisce bene come vadano risolti. Russi in fuga dalla mobilitazione cercano un posto in aereo? Fila alla ASL per l’ultima risonanza magnetica disponibile ...