Bomba d’acqua su Formia: la montagna “si scoglie” in un’onda di fango – VIDEO (Di venerdì 30 settembre 2022) Formia – Un fiume in piena di acqua e fango: il violento nubifragio che ieri pomeriggio, 29 settembre 2022, si è abbattuto su Formia, soprattutto sulla parte interna in zona Scacciagalline e Santa Maria, con 90 minuti di piogge incessanti. La zona di Santa Maria la Noce, infatti, è stata interessata da un’ alluvione lampo, che ha determinato la formazione di una vera e propria colata di fango. La Bomba d’acqua ha provocato una frana che si è riversata sulle strade, spaventando i residenti e creando moltissimi danni e disagi. Sul posto è stato attivato il COC (Centro Operativo Comunale) e sono intervenuti i volontari di Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Croce Rossa. Dopo l’accaduto, il sindaco del Comune di Formia Gianluca Taddeo, ha firmato l‘ordinanza per la ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 30 settembre 2022)– Un fiume in piena di acqua e: il violento nubifragio che ieri pomeriggio, 29 settembre 2022, si è abbattuto su, soprattutto sulla parte interna in zona Scacciagalline e Santa Maria, con 90 minuti di piogge incessanti. La zona di Santa Maria la Noce, infatti, è stata interessata da un’ alluvione lampo, che ha determinato la formazione di una vera e propria colata di. Laha provocato una frana che si è riversata sulle strade, spaventando i residenti e creando moltissimi danni e disagi. Sul posto è stato attivato il COC (Centro Operativo Comunale) e sono intervenuti i volontari di Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Croce Rossa. Dopo l’accaduto, il sindaco del Comune diGianluca Taddeo, ha firmato l‘ordinanza per la ...

Corriere : Ondata di maltempo in serata da Milano alla Sicilia. Bomba d’acqua su Formia, esonda il Rio Fresco - repubblica : Tempesta di fulmini e bomba d'acqua su Roma, traffico in tilt - Corriere : Bomba d’acqua in Campania: Napoli allagata, a Ischia si gira in canoa per le strade - romasociale : Tra #Sabaudia, #Terracina e #Formia serre e alberi abbattuti, capannoni scoperchiati, coltivazioni devastate, frane… - ilfaroonline : Bomba d’acqua e tromba d’aria sul litorale pontino: danni per 20 milioni -