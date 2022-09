Bebe Vio, 'I giovani attuali non sono la generazione divano' (Di venerdì 30 settembre 2022) "Non penso che l'attuale generazione di giovani debba essere chiamata 'generazione divano'. A scuola mi dicevano sempre di scegliere qualcosa che ti porti un lavoro. Ma ciascuna testolina ha un sogno ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 30 settembre 2022) "Non penso che l'attualedidebba essere chiamata ''. A scuola mi dicevano sempre di scegliere qualcosa che ti porti un lavoro. Ma ciascuna testolina ha un sogno ...

spidermac : Tim Cook incontra Bebe Vio al Club Schermistico Partenopeo di Napoli - taologia : RT @zazoomblog: Bebe Vio: “Togliamo il ‘para’ davanti al nostro sport non ci sono differenze con gli olimpici” - #“Togliamo #‘para’ #davant… - Ajejebrazov17 : @123Prova2 @SonoLazio @LeastSquares71 No, bugia: non scrivi solo perché non hai alcun argomento. La prima cosa ch… - Ajejebrazov17 : @SonoLazio @AlessioBuzzanca Buzzanca per difenderlo ha fatto l'esempio di Bebe Vio, dunque presumo che Enrico Lotit… - Lazio_TV : Domani la decima edizione al Salone d'Onore del Coni. -