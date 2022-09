Atp Sofia 2022: Bolelli-Fognini eliminati nel doppio in semifinale da Fallert-Otte (Di venerdì 30 settembre 2022) Il duo azzurro Bolelli-Fognini si ferma in semifinale nell’Atp 250 di Sofia. Serata amara per gli italiani usciti sconfitti dal doppio contro i tedeschi Fallert-Otte. I tedeschi hanno battuto gli italiani 6-3 7-5 in un’ora e 17 minuti di gioco. Gli azzurri nonostante la sconfitta in semifinale guadagneranno 90 punti nella classifica Atp, basata sui risultati stagionali delle coppie da cui si determineranno i migliori otto della stagione che parteciperanno alle Atp Finals di Torino che si disputeranno nella settimana che va dal 13 al 20 novembre. Attualmente Bolelli e Fognini si trovano in decima posizione, ma faranno di tutto per poter partecipare alle Finals che giocherebbero con il tifo di casa a supportarli. ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Il duo azzurrosi ferma innell’Atp 250 di. Serata amara per gli italiani usciti sconfitti dalcontro i tedeschi. I tedeschi hanno battuto gli italiani 6-3 7-5 in un’ora e 17 minuti di gioco. Gli azzurri nonostante la sconfitta inguadagneranno 90 punti nella classifica Atp, basata sui risultati stagionali delle coppie da cui si determineranno i migliori otto della stagione che parteciperanno alle Atp Finals di Torino che si disputeranno nella settimana che va dal 13 al 20 novembre. Attualmentesi trovano in decima posizione, ma faranno di tutto per poter partecipare alle Finals che giocherebbero con il tifo di casa a supportarli. ...

FiorinoLuca : Lorenzo Musetti è il terzo ITA ???? nella storia del torneo di Sofia a raggiungere le SF dopo Jannik Sinner (2020,202… - Eurosport_IT : Musetti vince ancora ?????? Lorenzo supera in 2 set Struff e vola in semifinale a Sofia ?? #EurosportTENNIS | #ATP |… - sportface2016 : #AtpSofia, #Bolelli e #Fognini eliminati nel doppio in semifinale - zazoomblog : LIVE Sinner-Vukic 4-2 Atp Sofia 2022 in DIRETTA: l’altoatesino trova il break nel sesto gioco - #Sinner-Vukic… - zazoomblog : LIVE Sinner-Vukic 4-2 Atp Sofia 2022 in DIRETTA: l’altoatesino trova il break nel sesto gioco - #Sinner-Vukic… -