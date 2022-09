Assegno unico, importi più alti e arretrati in arrivo: a chi spettano (Di venerdì 30 settembre 2022) Aumentano gli importi dell’Assegno unico per i nuclei familiari con figli disabili maggiorenni. Il decreto Semplificazioni ha infatti modificato gli importi, aumentandoli limitatamente al 2022, al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità a prescindere dall’età. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° marzo 2022 ed è per questo che l’Inps, nell’erogare i nuovi importi, riconoscerà anche gli arretrati per i mesi trascorsi. Il decreto prevede inoltre nuove disposizioni per potere beneficiare dell’Assegno unico in presenza di nuclei familiari orfanili, composti da soggetti disabili gravi e titolari di pensione ai superstiti del genitore deceduto. Assegno unico, per chi aumentano gli ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 settembre 2022) Aumentano glidell’per i nuclei familiari con figli disabili maggiorenni. Il decreto Semplificazioni ha infatti modificato gli, aumentandoli limitatamente al 2022, al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità a prescindere dall’età. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° marzo 2022 ed è per questo che l’Inps, nell’erogare i nuovi, riconoscerà anche gliper i mesi trascorsi. Il decreto prevede inoltre nuove disposizioni per potere beneficiare dell’in presenza di nuclei familiari orfanili, composti da soggetti disabili gravi e titolari di pensione ai superstiti del genitore deceduto., per chi aumentano gli ...

