Allenamento Sampdoria, incontro tra il CdA e la squadra a Bogliasco (Di venerdì 30 settembre 2022) Allenamento Sampdoria: visita del CdA a Bogliasco nella giornata di oggi. Le ultime da casa blucerchiata Videoanalisi, attivazione atletica ed esercitazioni tattiche: questo il programma dell’Allenamento della Sampdoria sul campo 1 del Mugnaini di Bogliasco a due giorni dalla gara con il Monza. Tutti i calciatori hanno partecipato alla sessione pomeridiana, ad eccezione di Harry Winks (lavori differenziati) e Manuel De Luca (percorso riabilitativo). Prima della seduta, la squadra ha ricevuto la visita del Consiglio di Amministrazione, del direttore delle aree tecniche Carlo Osti e del direttore sportivo Daniele Faggiano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022): visita del CdA anella giornata di oggi. Le ultime da casa blucerchiata Videoanalisi, attivazione atletica ed esercitazioni tattiche: questo il programma dell’dellasul campo 1 del Mugnaini dia due giorni dalla gara con il Monza. Tutti i calciatori hanno partecipato alla sessione pomeridiana, ad eccezione di Harry Winks (lavori differenziati) e Manuel De Luca (percorso riabilitativo). Prima della seduta, laha ricevuto la visita del Consiglio di Amministrazione, del direttore delle aree tecniche Carlo Osti e del direttore sportivo Daniele Faggiano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : In casa #Sampdoria si fa il punto della situazione ?? - SampNews24 : Allenamento #Sampdoria: il CdA incontra i calciatori a Bogliasco. Le ultime - SampNews24 : #Sampdoria, partitella a Bogliasco: rientra #Sabiri. Le ultime - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Doppio allenamento per i blucerchiati, Winks parzialmente in gruppo -