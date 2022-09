AEW | Pericoloso calo nelle vendite dei biglietti

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 30 settembre 2022) Uno dei punti di forza della AEW rispetto alla WWE è sempre stata la passione dei suoi fan e la grande fedeltà con cui seguono la compagnia. Questo elemento si nota quando vengono messi in vendita iper i principali show targati All Elite Wrestling, che generalmente vanno sold out in poche ore o addirittura in pochi minuti. Sembra però che la compagnia stia affrontando di recente una certa difficoltà nel campo delledei, che fino a pochi mesi fa erano uno dei suoi fiori all’occhiello. Secondo Dave Meltzer e la sua Wrestling Observer Newsletter, i dati di vendita deiper diversi tapings degli show AEW sono poco promettenti, segno che questo tipo di business sta pericolosamente rallentando per la AEW: “I dati non raccontano affatto una buona storia. Dynamite del 5 ottobre a ...