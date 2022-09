Ultime Notizie – Roma, scontro tra auto e scooter su via Nomentana: morto 42enne (Di giovedì 29 settembre 2022) scontro tra un’auto, una Toyota Yaris, e uno scooter, Yamaha Xenter, ieri sera intorno alle 20 in via Nomentana, a Roma, all’altezza di via Pola. Nell’incidente è morto l’uomo di 42 anni che era a bordo dello scooter. I due mezzi sono stati sequestrati. In corso le indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 29 settembre 2022)tra un’, una Toyota Yaris, e uno, Yamaha Xenter, ieri sera intorno alle 20 in via, a, all’altezza di via Pola. Nell’incidente èl’uomo di 42 anni che era a bordo dello. I due mezzi sono stati sequestrati. In corso le indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? «Il potenziale impatto climatico della fuoriuscita di #gas da #NordStream potrebbe essere di 30 milioni di tonnel… - Corriere : Calenda: «Il governo durerà poco, al massimo sei mesi» - Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - junews24com : Pogba Allegri, spunta il retroscena: cosa successe quando il francese andò via - junews24com : Pulisic Juve, Cherubini non è più solo: entra in corsa un top club di Serie A -