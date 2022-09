Ucraina, Erdogan parla con Putin: “Dare a negoziati altra chance” (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Dare una nuova chance ai negoziati di pace. E’ questo il tema al centro del colloquio telefonico intercorso oggi tra il premier turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente russo Vladimir Putin. I due leader hanno discusso dei recenti sviluppi in Ucraina, rende noto l’agenzia Anadolu. Ed Erdogan ha sottolineato la necessità di effettuare passi per ridurre le tensioni e ha chiesto a Putin di Dare ai negoziati un’altra possibilità. La Turchia, ha ribadito, è disponibile a mediare. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) –una nuovaaidi pace. E’ questo il tema al centro del colloquio telefonico intercorso oggi tra il premier turco Recep Tayyipe il presidente russo Vladimir. I due leader hanno discusso dei recenti sviluppi in, rende noto l’agenzia Anadolu. Edha sottolineato la necessità di effettuare passi per ridurre le tensioni e ha chiesto adiaiun’possibilità. La Turchia, ha ribadito, è disponibile a mediare. L'articolo proviene da Italia Sera.

