Scuola: algoritmo impazzisce e lascia i supplenti senza posto di lavoro (Di giovedì 29 settembre 2022) È iniziata la Scuola con 200 mila cattedre vuote, come era stato previsto. Si è quindi attinto alle supplenze come ogni anno. Ma l'assegnazione online delle cattedre ha conosciuto un disfunzionamento dovuto ad un errore nell'algoritmo che sembra un esempio da manuale di programmazione. Se ne sono resi conto gli insegnanti stessi quando hanno visto che qualcosa non quadrava: le assegnazioni non combaciavano con i rispettivi punteggi e con l'esperienza. Molti che si trovavano in cima alla graduatoria sono stati scartati. L'intoppo era dovuto al fatto che l'algoritmo combina i punteggi con le disponibilità date dai candidati riguardo le città dove possono lavorare. Come spiega Today, l'algoritmo percorreva la graduatoria per ogni Scuola e, una volta assegnata, non risaliva in cima alla lista per assegnare ...

