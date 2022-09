Scudo Germania da 200 miliardi Draghi | Serve una Ue solidale

(Di giovedì 29 settembre 2022) AGI - L'Europa non si divida di fronte all'emergenza energetica. Alla vigilia del Consiglio Ue dei ministri dell'energia a Bruxelles e poche ore dopo l'annuncio di Berlino di voler mettere in campo unoda 200per calmierare i prezzi delle bollette in, Mariointerviene con forza per chiedere ai partner europei di mostrare "compattezza, solidarietà e determinazione" per affrontare "la minaccia comune dei nostri tempi". “La crisi energetica richiede da parte dell'Europa una risposta che permetta di ridurre i costi per famiglie e imprese - dice- di limitare i guadagni eccezionali fatti da produttori e importatori, di evitare pericolose e ingiustificate distorsioni del mercato interno e di tenere ancora una volta unita l'Europa di fronte all'emergenza. Davanti alle ...

"Davanti alle minacce comuni non possiamo dividerci", ha dichiarato Draghi. "Serve una risposta immediata a livello europeo", ha risposto Meloni. Argomenti trattatidi 200 miliardi come 'chiarissima risposta a Putin' Draghi, 'risposta unita di fronte alle minacce comuni' Meloni, 'risposta immediata a livello europeo' In, l'inflazione ha ...Ad irritare il governo c'è anche loda 200 miliardi annunciato da Berlino per calmierare prezzi inIl premier: "Davanti a minacce comuni non possiamo dividerci". Meloni: "Al Consiglio Europeo prevalga il buon senso, le soluzioni dei singoli Stati non sono efficaci" ..."Davanti alle minacce comuni non possiamo dividerci", ha dichiarato Draghi. "Serve una risposta immediata a livello europeo", ha risposto Meloni.