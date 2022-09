SCAMPIA - La rinascita di un campo non coltivato

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 29 settembre 2022)incolto, abbandonato- abbandonato al proprio destino, alle proprie sofferenze, alle proprie false speranze talvolta anche da obblighi che non riesci a distinguere, eppure qui tanti sono i frutti sani che sorgono e si distinguono in un terreno arido che in qualche caso ha proprio bisogno di essere bagnato, fertilizzato eportando linfa dalle radici alle foglie con un arcobaleno di colori. L'arte e la bellezza arrivano proprio per coltivare una cultura attraverso forme artistiche che apparentemente semplici ed antiche come il mondo, parlano attraverso la musica, la prosa e la danza e come diceva in una canzone Finizio: La Musica è Speranza accompagnato proprio dai ragazzi di. Una speranza riaccesa da chi crede in grossi progetti e coglie il cuore ed i bisogni di tanti ragazzi di ...