Roxanne Lowit | la donna che fermava l’attimo

... da parte di Tom Ford per aver perso, quasi un anno fa, il suo compianto marito Richard Buckley , ma anche per piangere la scomparsa di, pietra miliare della fotografia del fashion ...non aveva in programma di diventare fotografa: diplomata al celebre Fashion Institute of Technology , aveva iniziato una brillante carriera da designer tessile . Un giorno, però, il ... Roxanne Lowit, la leggendaria fotografa è scomparsa a New York a 80 anni Her candid shots at fashion shows captured stars of the industry as themselves and showed that the spectacle behind the curtain often rivaled the main event.Marc Jacobs, Christy Turlington, Fran Leibowitz and others remember the singular talent of an on-the-scene photographer.