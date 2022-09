Pio e Amedeo fatti fuori da Luca Zingaretti: "Non ci riuscirete mai.." (Di giovedì 29 settembre 2022) La prima serata di Canale 5 ha sfoggiato dopo 4 anni di assenza Pio e Amedeo ma come avranno reagito gli italiani? Mediaset ha deciso finalmente di sfidare il colosso Rai che lo scorso anno ha battuto puntualmente Berlusconi durante tutta la settimana. Se il weekend Maria De Filippi garantisce ascolti record su Canale 5 in settimana le cose cambiano. La fiction Rai infatti batte puntualmente la concorrenza Mediaset che invece punta moltissimo sui reality in tv. Il Grande Fratello Vip non avrà infatti vita facile considerando le tantissime produzioni rai Fiction che verranno proposte in prima serata, per non parlare del vicino Festival Di Sanremo. Nella serata di ieri però c'è stato un grandissimo ritorno su Canale 5, quello di Pio e Amedeo. I due comici pugliesi lo scorso anno sono stati protagonisti di Felicissima ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 29 settembre 2022) La prima serata di Canale 5 ha sfoggiato dopo 4 anni di assenza Pio ema come avranno reagito gli italiani? Mediaset ha deciso finalmente di sfidare il colosso Rai che lo scorso anno ha battuto puntualmente Berlusconi durante tutta la settimana. Se il weekend Maria De Filippi garantisce ascolti record su Canale 5 in settimana le cose cambiano. La fiction Rai inbatte puntualmente la concorrenza Mediaset che invece punta moltissimo sui reality in tv. Il Grande Fratello Vip non avrà invita facile considerando le tantissime produzioni rai Fiction che verranno proposte in prima serata, per non parlare del vicino Festival Di Sanremo. Nella serata di ieri però c'è stato un grandissimo ritorno su Canale 5, quello di Pio e. I due comici pugliesi lo scorso anno sono stati protagonisti di Felicissima ...

