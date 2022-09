Omar Pedrini, il cuore lo spedisce in ospedale: l’ennesima operazione (Di giovedì 29 settembre 2022) Omar Pedrini ancora una volta in ospedale. Il rocker bresciano, storico ex dei Timoria, ha aggiornato i fan sulle proprie condizioni di salute. Sui social è apparso un primo post nel quale parlava di un nuovo “pit stop”. Li chiama così i suoi ricoveri. Ancora un’operazione al cuore, nella speranza di lasciarsi alle spalle questa brutta storia. Omar Pedrini operato al cuore È trascorso poco più di un anno dall’ultima operazione. Era giugno 2021 e Omar Pedrini si era recato in ospedale, come da programma, per un intervento al cuore. La storia si ripete e anche in questo caso si tratta di un procedimento messo da tempo in calendario. Nessuna emergenza, dunque, come ... Leggi su dilei (Di giovedì 29 settembre 2022)ancora una volta in. Il rocker bresciano, storico ex dei Timoria, ha aggiornato i fan sulle proprie condizioni di salute. Sui social è apparso un primo post nel quale parlava di un nuovo “pit stop”. Li chiama così i suoi ricoveri. Ancora un’al, nella speranza di lasciarsi alle spalle questa brutta storia.operato alÈ trascorso poco più di un anno dall’ultima. Era giugno 2021 esi era recato in, come da programma, per un intervento al. La storia si ripete e anche in questo caso si tratta di un procedimento messo da tempo in calendario. Nessuna emergenza, dunque, come ...

CatelliCatell5 : Omar Pedrini ricoverato. Nuovo intervento al cuore per 'Zio Rock' - Gazzettino : #omar pedrini, nuova operazione per l'ex chitarrista dei #timoria: «Sereno nonostante il dolore» - angiuoniluigi : RT @repubblica: Omar Pedrini ricoverato. Nuovo intervento al cuore per 'Zio Rock' [di Giovanni Gagliardi] - infoitcultura : Omar Pedrini, nuova operazione per l'ex cantante dei Timoria: «Sereno nonostante il dolore» -