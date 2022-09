Omar Pedrini dopo un’altra operazione al cuore, è sua moglie ad aggiornare sulle sue condizioni (Di giovedì 29 settembre 2022) Omar Pedrini è ormai abituato agli interventi al cuore, ha subito una nuova operazione e anche se scherza dal letto d’ospedale è sua moglie ad aggiornare sulle sue condizioni di salute. L’ultimo intervento per il cantante risale a poco più di un anno fa, giugno del 2021, ma Veronica Scalia tranquillizza tutti, anche se per scaramanzia attende il post operatorio. Usa il condizionale perché sa che Omar Pedrini ne ha passate tante a causa dei problemi di cuore. Tre giorni fa l’ex dei Timoria ha annunciato il pit stop necessario per la sua vita e adesso dopo l’intervento sta bene ma non può ancora fare molto. Saluta tutti attraverso il post di sua moglie, passerà anche ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 settembre 2022)è ormai abituato agli interventi al, ha subito una nuovae anche se scherza dal letto d’ospedale è suaadsuedi salute. L’ultimo intervento per il cantante risale a poco più di un anno fa, giugno del 2021, ma Veronica Scalia tranquillizza tutti, anche se per scaramanzia attende il post operatorio. Usa il condizionale perché sa chene ha passate tante a causa dei problemi di. Tre giorni fa l’ex dei Timoria ha annunciato il pit stop necessario per la sua vita e adessol’intervento sta bene ma non può ancora fare molto. Saluta tutti attraverso il post di sua, passerà anche ...

infoitcultura : Omar Pedrini in ospedale, un altro intervento al cuore. La moglie: 'Non ha perso la voglia di scherzare' - CorriereUmbria : Omar Pedrini in ospedale, un altro intervento al cuore. La moglie: 'Non ha perso la voglia di scherzare'… - Giorno_Brescia : Omar Pedrini operato di nuovo al cuore: 'La convalescenza sarà lunga' - zazoomblog : Omar Pedrini nuova operazione al cuore: Sereno nonostante il dolore - #Pedrini #nuova #operazione #cuore: - infoitcultura : Omar Pedrini operato di nuovo al cuore: 'La convalescenza sarà lunga' -