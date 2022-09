Milan, Rebic parzialmente in gruppo (Di giovedì 29 settembre 2022) Arrivano buone notizie per il Milan su Ante Rebic. L’attaccante croato ha svolto una prima parte di allenamento in gruppo e una seconda... Leggi su calciomercato (Di giovedì 29 settembre 2022) Arrivano buone notizie per ilsu Ante. L’attaccante croato ha svolto una prima parte di allenamento ine una seconda...

AntoVitiello : #Milan, segnali di miglioramento per #Rebic. Parte in gruppo e parte differenziato per il croato nell'allenamento d… - sportli26181512 : Milan, Rebic parzialmente in gruppo: Arrivano buone notizie per il Milan su Ante Rebic. L’attaccante croato ha svol… - themastermain : RT @AntoVitiello: #Milan, segnali di miglioramento per #Rebic. Parte in gruppo e parte differenziato per il croato nell'allenamento di oggi… - Amartya1996 : RT @AntoVitiello: #Milan, segnali di miglioramento per #Rebic. Parte in gruppo e parte differenziato per il croato nell'allenamento di oggi… - Calciomerc : Allenamento mattutino a Milanello,#Calabria e #Tonali in gruppo, mentre #Rebic ha svolto parte dell’ allenamento co… -