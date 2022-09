Maserati presenta il primo concept store a Milano

L'ambiente, attraente e dominato dalla bellezza italiana,le auto illuminate come sculture dinamiche in una galleria d'arte in penombra . " In, tutto è progettato pensando al ...L'ambiente, attraente e dominato dalla bellezza italiana,le auto illuminate come sculture dinamiche in una galleria d'arte in penombra. "In, tutto è progettato pensando al cliente, ...Maserati è lieta di presentare il suo nuovo concept retail store globale, che debutta con l’apertura di un nuovo spazio nel cuore dello storico ed elegante q ...Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.