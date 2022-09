Lucia Annibali non eletta in Toscana: resta fuori dalla Camera dopo la ripartizione dei seggi (Di giovedì 29 settembre 2022) Dietrofront Lucia Annibali. Il nuovo calcolo della ripartizione dei seggi operato dal Viminale cambia le cose in Toscana per il Terzo polo: il secondo seggio alla Camera nel plurinominale che avrebbe... Leggi su ilmattino (Di giovedì 29 settembre 2022) Dietrofront. Il nuovo calcolo delladeioperato dal Viminale cambia le cose inper il Terzo polo: il secondoo allanel plurinominale che avrebbe...

CristinaMolendi : Noo, Lucia Annibali fuori #TerzoPolo. Ma come è possibile ? Pazzesco. - msn_italia : Lucia Annibali non eletta in Toscana: resta fuori dalla Camera dopo la ripartizione dei seggi - tranellio : Trombata Il nuovo calcolo dei seggi operato dal Viminale cambia le cose anche per Azione-Italia Viva, dove Lucia An… - Carlino_Pesaro : Elezioni 2022, Lucia Annibali fuori dagli eletti. Il Viminale si è sbagliato - venti4ore : Lucia Annibali fuori dal Parlamento -