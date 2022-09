La banda militare nordcoreana non ha eseguito una cover di “Killing in the Name” dei Rage Against the Machine

Leggi su facta.news

(Di giovedì 29 settembre 2022) Il 5 settembre 2022 su Twitter è stato pubblicato un video di 2 minuti e 20 secondi che ritrae un’orchestranell’atto di eseguire una canzone, mentre sullo sfondo un maxischermo manda in onda alcune immagini militari. Il video è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «L’orchestra dell’esercito della Corea del Nord esegue “in the” bythe». Si tratta di un filmato modificato, che veicola una notizia falsa. Il video oggetto della nostra verifica mostra effettivamente un’esibizione dellacentrale dell’esercito popolare coreano (come si può verificare qui), ma l’audio è stato montato in un secondo momento per fini umoristici. La canzone inserita nel filmato ...