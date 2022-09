Inter | riecco Calhanoglu | contro la Roma ci sarà

(Di giovedì 29 settembre 2022) In vista del big match, il centrocampista nerazzurro Hakana disposizione di Inzaghi Stando a quanto riferito da Sky Sport, il centrocampista nerazzurro Hakanè pronto per scendere in campo in. L’ex Milan si è allenato in gruppo senza riscontrare ulteriori problemi, risultando motivato a fare la differenza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

VincenzoLentin1 : RT @FcInterNewsit: GdS - Rinnovo Skriniar, è stallo totale: riecco il PSG, Inter al bivio. Anche De Vrij in bilico - Luxgraph : Riecco Menez: la Reggina ai suoi piedi - FcInterNewsit : GdS - Rinnovo Skriniar, è stallo totale: riecco il PSG, Inter al bivio. Anche De Vrij in bilico -

Commenta per primo La Serie A è protagonista nelle prime pagine dei quotidiani sportivi., la ricarica di Zhang: Suning non vuole disimpegnarsi e annuncia un aumento di capitale da ... Juve:...Contro l'perciò, se si eccettuano i lungodegenti Wijnaldum, Darboe e Karsdorp, in panchina ci saranno tutti. Tranne Mourinho per squalifica, ovvio, ma questa è un'altra storia. Tutta la Serie A ...L'analisi della situazione economico-finanziaria dell'Inter dal passato recente alle azioni intraprese per salvaguardarne la salute, poi è tabù cessione ...Dopo aver ceduto l'ultima parte delle quote dell'Inter nel 2019, Erick Thohir, ben tre anni dopo è riuscito ad acquisire il 51% dell'Oxford United ...