Inter, cosa filtra sul rinnovo di Skriniar (Di giovedì 29 settembre 2022) Non c’è grande ottimismo in casa Inter sul rinnovo di Milan Skriniar, attualmente in scadenza a giugno prossimo. Sul difensore... Leggi su calciomercato (Di giovedì 29 settembre 2022) Non c’è grande ottimismo in casasuldi Milan, attualmente in scadenza a giugno prossimo. Sul difensore...

tvdellosport : Mercoledì importante per la società Inter???? Attenzione al dettaglio su cosa significhi il nuovo advisor per la ce… - FBiasin : Comunque questa cosa dell’ad dell'#Inter e del ds dell'#Inter che durante la Pausa per la Nazionale vanno a parlare… - MilanMagnum : @beppeinterista @il_Malpensante @marifcinter i Bond NON sono come un mutuo, dove metti a garanzia la casa, MA DI CO… - MilanMagnum : @beppeinterista @il_Malpensante @marifcinter Ma di che cosa stai parlando. Di cosa. Le obbligazioni fanno capo all'… - BisInterista : Cosa ha intenzione di fare? Andare integro al mondiale e tornare disposizione dell'Inter a gennaio 2023? Perché se… -