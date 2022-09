Intelligenza artificiale protagonista al 50esimo congresso Sirm (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos Salute) - Intelligenza artificiale sempre più protagonista nell'anticipare la diagnosi di malattie e nel curare meglio i pazienti. E lo sarà anche durante il prossimo congresso nazionale della Società italiana di radiologia medica e interventistica (Sirm) in programma a 'La Nuvola' di Roma, dal 6 al 9 ottobre, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Philips, leader globale nell'health technology, con il suo portfolio per la diagnosi di precisione basato sull'Ia. L'evento sarà l'occasione per mettere in evidenza come i sistemi di imaging intelligenti e connessi e le soluzioni integrate per la gestione del flusso di lavoro in radiologia, create da Philips, possano contribuire ad accrescere l'efficienza, l'affidabilità diagnostica e migliorare i risultati clinici, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos Salute) -sempre piùnell'anticipare la diagnosi di malattie e nel curare meglio i pazienti. E lo sarà anche durante il prossimonazionale della Società italiana di radiologia medica e interventistica () in programma a 'La Nuvola' di Roma, dal 6 al 9 ottobre, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Philips, leader globale nell'health technology, con il suo portfolio per la diagnosi di precisione basato sull'Ia. L'evento sarà l'occasione per mettere in evidenza come i sistemi di imaging intelligenti e connessi e le soluzioni integrate per la gestione del flusso di lavoro in radiologia, create da Philips, possano contribuire ad accrescere l'efficienza, l'affidabilità diagnostica e migliorare i risultati clinici, ...

