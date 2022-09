Insegnante ucciso in cortile | gravi indizi su un collaboratore scolastico | è accusato di omicidio

Agenzia_Ansa : Sottoposto a fermo un collaboratore scolastico nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Marcello Toscano, l'inse… - chilhavistorai3 : Professore ucciso: La procura di #Napoli Nord ha sottoposto a fermo un collaboratore scolastico accusato dell’omici… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Svolta nel giallo dell’insegnante ucciso a scuola: arrestato il bidello. L’ipotesi di un debito dietro al delitto https://t.c… - infoitinterno : Insegnante ucciso a Melito di Napoli, fermato un bidello - LaStampa : Svolta nel giallo dell’insegnante ucciso a scuola: arrestato il bidello. L’ipotesi di un debito dietro al delitto -

Se l'orario in cui ha smesso di rispondere al cellulare dovesse corrispondere a quello dell'aggressione, l'sarebbe statotra le 12 e le 12.30, mentre alunni e docenti stavano ...Ladispoli, spedizione punitiva al compleanno di una bimba/ 3 uomini presi a sprangate I due hanno raccontato come fosse Marcello Toscano, l'a Napoli, una persona che non sembra ...La guerra in Ucraina giunge al 218esimo giorno. Draghi a Zelensky: "L'Italia non riconoscerà i referendum" e conferma il sostegno del nostro Paese a Kiev. Missili russi hanno colpito nella notte un'ar ...Marcello Toscano, 64 anni, era un insegnante di sostegno a Melito di Napoli. All'uomo - lungamente ascoltato dagli inquirenti - viene contestato il reato di omicidio. La Procura di Napoli Nord, coordi ...