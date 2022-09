Ilary Blasi, parla la sorella del presunto amante: “Non vive più” (Di giovedì 29 settembre 2022) Personaggi Tv. Ilary Blasi presunto amante sorella dichiarazioni. Si dice che il matrimonio tra la Blasi e Francesco Totti sia saltato per un tradimento da parte della conduttrice televisiva. Sono ovviamente voci di corridoio, visto che i diretti interessati non hanno mai confermato ufficialmente. Si dice anche che il tradimento sia avvenuto con Cristiano Iovino, aitante personal trainer. Anche in questo caso invitiamo a prendere la notizia con le pinze in quanto si tratta di un’indiscrezione. Fatto sta che adesso la sorella del “presunto amante” della Blasi ha deciso di rompere il silenzio. In questo articolo vi riportiamo cosa ha detto. (Continua…) LEGGI ANCHE: Ilary Blasi, ecco ... Leggi su tvzap (Di giovedì 29 settembre 2022) Personaggi Tv.dichiarazioni. Si dice che il matrimonio tra lae Francesco Totti sia saltato per un tradimento da parte della conduttrice televisiva. Sono ovviamente voci di corridoio, visto che i diretti interessati non hanno mai confermato ufficialmente. Si dice anche che il tradimento sia avvenuto con Cristiano Iovino, aitante personal trainer. Anche in questo caso invitiamo a prendere la notizia con le pinze in quanto si tratta di un’indiscrezione. Fatto sta che adesso ladel “” dellaha deciso di rompere il silenzio. In questo articolo vi riportiamo cosa ha detto. (Continua…) LEGGI ANCHE:, ecco ...

lacittanews : Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero rimasti a vivere sotto lo stesso tetto in attesa di raggiungere un accordo… - dea_channel : relax in piscina per la divina Ilary Blasi ??????????????? - Striscia : FATTI E RIFATTI, RIFLETTORI SU ILARY BLASI. #striscialanotizia - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Sulla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti irrompe Paola Ferrari - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Finisce tutto in tribunale #ilaryblasi non avrebbe gradito che la cena di presentazione ufficiale di #francescototti a Noemi… -