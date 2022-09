''Il cuore in una scatola'' continua a battere: primo trapianto dell'organo vivo (Di giovedì 29 settembre 2022) Sulla propria pagina Facebook l Policlinico di Sant'Orsola IRCCS di Bologna ha annunciato il primo trapianto di un cuore prelevato con il ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 29 settembre 2022) Sulla propria pagina Facebook l Policlinico di Sant'Orsola IRCCS di Bologna ha annunciato ildi unprelevato con il ...

Eurosport_IT : AZZURRE TUTTO CUORE ???? Altro match soffertissimo per l'Italia, questa volta contro il Belgio. Alla fine la spuntia… - CremoniniCesare : Vola con me e Lucio in questa notte di luna. ?? Ad occhi chiusi. Puoi ascoltare “Stella di mare” da ora qui… - berlusconi : Forza Italia esiste ed è radicata nel cuore degli italiani. Siamo stati ancora una volta decisivi, grazie all'impe… - stebaraz : @pin_klo @PornoNoblogs @OizaQueensday No, non ci sta affatto, perchè è tra le poche in Parlamento che ha a davvero… - paolacggm : RT @zampa_qua: AIUTOOO??STRAURGENTISSIMO??????????????3934905594 ?? -