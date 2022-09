Elezioni: Lega, false frasi attribuite a Salvini, con Meloni sereno colloquio su problemi Paese (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos) - “Ieri ha smentito presunti virgolettati Giorgia Meloni, oggi smentisce Matteo Salvini, domani a chi toccherà? Le frasi attribuite al leader della Lega nei retroscena odierni sono totalmente false: il centrodestra ha stravinto le Elezioni e governerà bene e senza spaccature per i prossimi anni. La sinistra e i suoi giornali si rassegnino: ieri Salvini e Meloni hanno parlato serenamente di come affrontare i problemi del Paese”. È quanto si legge in una nota della Lega. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos) - “Ieri ha smentito presunti virgolettati Giorgia, oggi smentisce Matteo, domani a chi toccherà? Leal leader dellanei retroscena odierni sono totalmente: il centrodestra ha stravinto lee governerà bene e senza spaccature per i prossimi anni. La sinistra e i suoi giornali si rassegnino: ierihanno parlato serenamente di come affrontare idel”. È quanto si legge in una nota della

