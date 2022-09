“È intervenuto il medico”. GF Vip 7, problema di salute per il concorrente: si scopre tutto (Di giovedì 29 settembre 2022) Al GF Vip 7 si è appena scoperto qualcosa che era stato finora nascosto al pubblico. Un concorrente è stato visitato da un medico, che lo ha controllato in seguito ad un malessere inaspettato che lo ha colto dunque da un momento all’altro. La notizia è stata data a poche ore dalla nuova puntata in diretta del 29 settembre. I telespettatori non ne erano dunque affatto a conoscenza di questa vicenda, uscita allo scoperto solo adesso. Anche perché si è materializzato pure un episodio molto atteso. Tra poco vi sveleremo tutto su quanto successo al GF Vip 7, col concorrente che ha ricevuto una visita da parte di un medico. Intanto, il vippone Marco Bellavia ha avuto un crollo emotivo nella Casa più spiata d’Italia. Il l primo a sincerarsi delle sue condizioni mentali è stato il gieffino George Ciupilan, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 settembre 2022) Al GF Vip 7 si è appena scoperto qualcosa che era stato finora nascosto al pubblico. Unè stato visitato da un, che lo ha controllato in seguito ad un malessere inaspettato che lo ha colto dunque da un momento all’altro. La notizia è stata data a poche ore dalla nuova puntata in diretta del 29 settembre. I telespettatori non ne erano dunque affatto a conoscenza di questa vicenda, uscita allo scoperto solo adesso. Anche perché si è materializzato pure un episodio molto atteso. Tra poco vi sveleremosu quanto successo al GF Vip 7, colche ha ricevuto una visita da parte di un. Intanto, il vippone Marco Bellavia ha avuto un crollo emotivo nella Casa più spiata d’Italia. Il l primo a sincerarsi delle sue condizioni mentali è stato il gieffino George Ciupilan, ...

