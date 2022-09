Da Torino: “Juric recupera un big. Ballottaggio sulla sinistra, Vojvoda out” (Di giovedì 29 settembre 2022) Gianluca Sartori, giornalista che segue quotidianamente le vicende del Torino, si sofferma sulla partita di domenica al “Maradona” in casa del Napoli. Ai microfoni di Si Gonfia la rete, sulle frequenze di Radio Crc, il cronista annuncia un recupero importante ed un atleta che invece non ce la fa: “La sosta doveva servire a recuperare qualche infortunato, ma qualcuno ce l’ha fatta e qualcuno no. Vojvoda per esempio non recupererà, mentre Juric recupera un altro big: Miranchuk ce la farà. Il Torino alla fine fa quasi sempre le stesse cose a parte alcuni accorgimenti. Il Toro di Juric raramente ha fatto risultato con le grandi nonostante le abbia messe in difficoltà”. Sartori poi parla dell’obiettivo stagionale dei granata di Urbano Cairo: “Questo è un ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 29 settembre 2022) Gianluca Sartori, giornalista che segue quotidianamente le vicende del, si soffermapartita di domenica al “Maradona” in casa del Napoli. Ai microfoni di Si Gonfia la rete, sulle frequenze di Radio Crc, il cronista annuncia un recupero importante ed un atleta che invece non ce la fa: “La sosta doveva servire are qualche infortunato, ma qualcuno ce l’ha fatta e qualcuno no.per esempio non recupererà, mentreun altro big: Miranchuk ce la farà. Ilalla fine fa quasi sempre le stesse cose a parte alcuni accorgimenti. Il Toro diraramente ha fatto risultato con le grandi nonostante le abbia messe in difficoltà”. Sartori poi parla dell’obiettivo stagionale dei granata di Urbano Cairo: “Questo è un ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX TORINO - Romero: 'Il Napoli sembra in condizione smagliante, ma Juric può metterlo in difficoltà' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX TORINO - Romero: 'Il Napoli sembra in condizione smagliante, ma Juric può metterlo in difficoltà' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX TORINO - Romero: 'Il Napoli sembra in condizione smagliante, ma Juric può metterlo in difficoltà' - apetrazzuolo : L'EX TORINO - Romero: 'Il Napoli sembra in condizione smagliante, ma Juric può metterlo in difficoltà' - napolimagazine : L'EX TORINO - Romero: 'Il Napoli sembra in condizione smagliante, ma Juric può metterlo in difficoltà' -