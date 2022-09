(Di giovedì 29 settembre 2022) Chissà come la prenderà Matteo Salvini che in campagna elettorale chiedeva un Governo politico per chiudere l’era dei ministri tecnici. Già perché dalla consueta girandola di nomi di chi dovrebbe comporre il prossimo Esecutivo, la sensazione è che Giorgia Meloni abbia piani piuttosto diversi. Ciò appare evidente già guardando ai quattro ministeri chiave, ossia Economia, Esteri, Difesa e Interno, dove sono diversi i tecnici in lizza. Salvini sognava un Governo tutto politico, ma l’esecutivo Meloni sarà pieno di ministri tecnici Per quanto riguarda il Viminale, difficilmente la scelta ricadrà su Salvini perché ciò significherebbe mettere in rotta di collisione il nuovo Governo con l’Europa., Per questo si stanno valutando nomi graditi al Capitano, tanto che il ballottaggio sarebbe tra Matteo Piantedosi, già capo gabinetto del leader della Lega quando ricoprì il ruolo di ministro ...

Gio38888 : Considerato che dalle ricostruzioni che sta smentendo i nomi sarebbero: La Russa, Nordio, Crosetto, Tajani, Pera, L… - MeloniArt : @Virus1979C Nordio, Crosetto, Pontecorvo, Terzi, sono tra i nomi che ha in testa la Meloni. - MrgarronsG : @MauroGiubileo Io penso nei posti chiave questi INTERNI: Adolfo Urso ESTERI: Terzi di Sant’Agata DIFESA: Tajani A… - MrgarronsG : @AmericanHorse11 @Illungimirante @BelluNicola @LucaGalizia @NicholasPelle @il_latinista @Il_Picconatore… - MrgarronsG : @LucaGalizia @Illungimirante @Il_Picconatore @AmericanHorse11 @BelluNicola @NicholasPelle @il_latinista… -

LA NOTIZIA

Per il cofondatore di FdI, Guido, le poltrone papabili sono gli Esteri , per cui è in ... Per la Giustizia in super pole position il giurista eletto con Fratelli d'Italia Carlo, mentre ...Salvini, così comee altri, ha incitato il premier a fare i nomi. Ricevendo in cambio un ...potrebbe essere dirottata alla Pubblica Amministrazione se perdesse il duello con Carloper ... Da Crosetto a Nordio e non solo. Impazza il totoministri Matteo Salvini agli Interni o al Lavoro Antonio Tajani vicepremier e Guido Crosetto agli Esteri Giorgia Meloni non parla ma riflette. La leader di ...La premier in pectore sta lavorando alla squadra di governo. Non vuole il leghista al Viminale per paura di nuovi scandali. Preoccupazione sul titolare dell’Economia: la leader ha puntato tutto su Pan ...