Covid: stop alle mascherine in treni e ospedali (Di giovedì 29 settembre 2022) Dal 1 ottobre saremo noi a scegliere, in maniera del tutto libera e consapevole, se indossare o meno le mascherine per contrastare la diffusione del Covid. Covid: le posizioni del Governo Draghi Il governo Draghi – che resterà in carica per portare a termine gli ultimi affari- non sembra essere intenzionato ad approvare un’ulteriore proroga. Quali saranno le posizioni del nuovo Governo? Il silenzio da parte delle istituzioni fa ipotizzare che, molto probabilmente, potrebbe verificarsi un cambiamento in merito alle strategie messe in atto per combattere il Covid. Le prossime scadenze Il 31 ottobre, invece, cesseranno di avere effetto i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro che, generalmente, prevedono: La misurazione della temperatura all’ingresso L’uso delle ... Leggi su zon (Di giovedì 29 settembre 2022) Dal 1 ottobre saremo noi a scegliere, in maniera del tutto libera e consapevole, se indossare o meno leper contrastare la diffusione del: le posizioni del Governo Draghi Il governo Draghi – che resterà in carica per portare a termine gli ultimi affari- non sembra essere intenzionato ad approvare un’ulteriore proroga. Quali saranno le posizioni del nuovo Governo? Il silenzio da parte delle istituzioni fa ipotizzare che, molto probabilmente, potrebbe verificarsi un cambiamento in meritostrategie messe in atto per combattere il. Le prossime scadenze Il 31 ottobre, invece, cesseranno di avere effetto i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro che, generalmente, prevedono: La misurazione della temperatura all’ingresso L’uso delle ...

Agenzia_Ansa : Tumore al seno, in 6 mesi di stop per il Covid sono state eseguite 1 milione di mammografie in meno rispetto all'an… - fattoquotidiano : Covid, stop all’obbligo di mascherina sui mezzi di trasporto dall’1 ottobre. Resta invece negli ospedali e nelle Rs… - BarbaraEirin : @GiorgiaMeloni Ok... Pero' togli subito green pass e obbligo vaccinale covid. Poi stop sanzioni alla Russia e armi ai nazisti. GRAZIE MILLE. - bizcommunityit : Mascherine, le regole cambiano ancora: proroga di un mese per l’obbligo negli ospedali e Rsa. Stop sui mezzi di tra… - infoitinterno : Covid, stop alle mascherine sui mezzi di trasporto, ancora obbligo negli ospedali -