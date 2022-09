Covid, Massimo Galli torna a parlare dell’obbligo delle mascherine: ecco le sue parole (Di giovedì 29 settembre 2022) Social. Covid in Italia, Massimo Galli torna a parlare dell’uso delle mascherine. Da sabato su autobus, metropolitane, treni e pullman non servirà più la Ffp2. L’obbligo era stato prorogato nel giugno scorso, appunto fino al 30 di settembre, perché negli ambienti chiusi è più facile contagiarsi. Nelle strutture sanitarie ci sono molte persone fragili e per questo il ministro Roberto Speranza ha deciso di prorogare di 30 giorni l’obbligo di usare le mascherine per chi entra in ospedali, ambulatori e Rsa. Poi il prossimo governo a decidere cosa fare di questa misura anti contagio. Nel frattempo è intervenuto su questo delicato tema anche il professor Massimo Galli: ecco le sue parole ... Leggi su tvzap (Di giovedì 29 settembre 2022) Social.in Italia,dell’uso. Da sabato su autobus, metropolitane, treni e pullman non servirà più la Ffp2. L’obbligo era stato prorogato nel giugno scorso, appunto fino al 30 di settembre, perché negli ambienti chiusi è più facile contagiarsi. Nelle strutture sanitarie ci sono molte persone fragili e per questo il ministro Roberto Speranza ha deciso di prorogare di 30 giorni l’obbligo di usare leper chi entra in ospedali, ambulatori e Rsa. Poi il prossimo governo a decidere cosa fare di questa misura anti contagio. Nel frattempo è intervenuto su questo delicato tema anche il professorle sue...

