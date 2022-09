Cassano: “Meglio ca***e prima di giocare che in campo, una volta…” (Di giovedì 29 settembre 2022) Antonio Cassano ne ha sempre una da raccontare e lo fa come al solito a modo suo, con il sorriso sulle labbra. Ospite di Fedez in radio, Cassano ha risposto alla domanda del conduttore rivelando un... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 29 settembre 2022) Antonione ha sempre una da raccontare e lo fa come al solito a modo suo, con il sorriso sulle labbra. Ospite di Fedez in radio,ha risposto alla domanda del conduttore rivelando un...

MauroCavalier17 : Cassano un paio de cosette da ditte: Sei stato una pippa come calciatore. Come uomo non scrivo nulla altrimenti c'è… - zatopek1967 : Farebbe meglio a tacere #cassano - StranieroMario : @SamueleEsse Ha ragione. Era forte nel suo essere scoordinato di brutto. Ma di tecnica aveva 0. Ragazzi voi ormai p… - Adri_Stu08 : @_ElPrincipe22 Farei tipo una roba alla 5 Stelle, 1 vale 1. E metterei Cassano e Adani, per poi capire che magari e… - Danygobbosud : @BenfoAnnamaria Ah, quindi per te Cassano è meglio??????contenta te ??comunque buonanotte a te Anna ?????? -