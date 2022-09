Calciomercato Juve | una decisione a sorpresa su Nico Williams

NapoliFCNews : Fabian, dietro il mancato rinnovo si nasconde la Juve: la situazione – KKN #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre - ZonaBianconeri : RT @Daniele20052013: Ndicka Juve: chi è il nuovo nome per la difesa e cosa può succedere a gennaio - Daniele20052013 : Ndicka Juve: chi è il nuovo nome per la difesa e cosa può succedere a gennaio - UgoBaroni : RT @sportli26181512: Juve, gruppo al completo solo venerdì: ecco chi arriva per ultimo: Alla spicciolata si sta ricomponendo la Juve alla C… - francGuerrieri : RT @cmdotcom: #Calciomercato - #Milik conquista tutti, la #Juve già pensa al riscatto: contatti con l'agente [@francGuerrieri] https://t.co… -

Commenta per primo A un certo punto, magari per stanare il Psg sul fronte Leandro Paredes, laaveva aperto il canale per Douglas Luiz dell' Aston Villa . Situazione embrionale, niente di concreto. Ma di vero c'è che il brasiliano ai bianconeri piace e che lo stanno seguendo con attenzione,...Commenta per primo Sembrava un'operazione in uscita capolavoro per la, quella legata a Denis Zakaria . Finito sul gong al Chelsea , in prestito per 3 milioni più 1 di bonus e diritto di riscatto fissato a 28 milioni più 5 di bonus. Solo che poco dopo Thomas Tuchel ...Sul piano tattico, poi, l’affare andrebbe bene sia a Simone Inzaghi che allo stesso Massimiliano Allegri. Idea scambio alla pari a gennaio tra Juventus e Inter. Nobili decadute, per ora. Juventus e In ...La difesa della Juventus ha subito molti cambiamenti in questa stagione, dopo la partenza del grande leader Giorgio Chiellini e la cessione di Matthijs De Ligt, ora al Bayern Monaco. L'arrivo ...