Bonus 200 euro, chi dovrà restituirlo: tutto ciò che si deve sapere (Di giovedì 29 settembre 2022) Bonus 200 euro, in una nota l’Inps ha precisato come lavoratori dipendenti (pubblici e privati), pensionati e titolari di reddito di cittadinanza che hanno ricevuto l’indennità lo scorso luglio possano essere costretti a restituirlo. La ragione non è punitiva, piuttosto affonda nella ratio della misura stessa pensato con lo scopo di dare sostegno concreto ai cittadini colpiti dall’aumento improvviso dei costi dell’energia. Il decreto-legge n. 50/2022 che custodisce la norma precisa come l’indennità sia da indentificarsi come ‘una tantum’ specificando poi la tipologia degli aventi diritto. Per beneficiare della prestazione infatti i richiedenti devono avere una serie di caratteristiche: avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021, non devono aver fruito del ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 settembre 2022)200, in una nota l’Inps ha precisato come lavoratori dipendenti (pubblici e privati), pensionati e titolari di reddito di cittadinanza che hanno ricevuto l’indennità lo scorso luglio possano essere costretti a. La ragione non è punitiva, piuttosto affonda nella ratio della misura stessa pensato con lo scopo di dare sostegno concreto ai cittadini colpiti dall’aumento improvviso dei costi dell’energia. Il decreto-legge n. 50/2022 che custodisce la norma precisa come l’indennità sia da indentificarsi come ‘una tantum’ specificando poi la tipologia degli aventi diritto. Per beneficiare della prestazione infatti i richiedenti devono avere una serie di caratteristiche: avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000nel periodo d’imposta 2021, non devono aver fruito del ...

