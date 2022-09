Bollette, arriva la stangata: elettricità +60% nel quarto trimestre (Di giovedì 29 settembre 2022) Le Bollette elettriche vedranno un rialzo del 60 percento nell’ultimo trimestre dell’anno. Lo ha confermato oggi l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), in attesa delle nuove tariffe per il gas, che saranno comunicati ai primi di novembre. Nell’annunciare una “variazione estremamente rilevante” sul mercato tutelato, Stefano Besseghini, presidente di Arera, ha posto l’accento sulla questione del “risparmio energetico o meglio dell’efficienza energetica”, definita “rilevante oggi come mai”. Secondo Besseghini i nuovi aumenti rientrano “in un quadro rilevante di variazione in cui tutto il sistema viene trascinato”. Anche il direttore della divisione Energia di Arera, Massimo Ricci, aveva parlato di “prezzi mai visti prima” per la bolletta elettrica. I rincari annunciati da Arera non riguardano ancora le Bollette ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 settembre 2022) Leelettriche vedranno un rialzo del 60 percento nell’ultimodell’anno. Lo ha confermato oggi l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), in attesa delle nuove tariffe per il gas, che saranno comunicati ai primi di novembre. Nell’annunciare una “variazione estremamente rilevante” sul mercato tutelato, Stefano Besseghini, presidente di Arera, ha posto l’accento sulla questione del “risparmio energetico o meglio dell’efficienza energetica”, definita “rilevante oggi come mai”. Secondo Besseghini i nuovi aumenti rientrano “in un quadro rilevante di variazione in cui tutto il sistema viene trascinato”. Anche il direttore della divisione Energia di Arera, Massimo Ricci, aveva parlato di “prezzi mai visti prima” per la bolletta elettrica. I rincari annunciati da Arera non riguardano ancora le...

TDROLDLADY : @Mion3Luca C'è gente che non arriva a fine mese e pensate che il problema sia la sessualità delle persone? Ma perch… - andytuit : 'Nell’ultimo trimestre dell’anno le bollette dell’elettricità per una famiglia media con contratto di maggior tutel… - GiorgioaSnaide6 : @gianfrancodig15 Siamo come chi va al ?? casino,e paga 100€ a botta. Arriva una bellissima e vuole 10.000€. Chiedi… - tavano_anna : RT @Kr4k3n_MMXXI: Bene, ricapitoliamo: Il gas non arriva più e le nostre bellissime caldaie a condensazione che potremo utilizzare come men… - Kr4k3n_MMXXI : Bene, ricapitoliamo: Il gas non arriva più e le nostre bellissime caldaie a condensazione che potremo utilizzare co… -