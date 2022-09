Basket femminile, Mondiali 2022: Stati Uniti, Canada, Cina e Australia in semifinale (Di giovedì 29 settembre 2022) Si sono delineate le semifinali dei Mondiali di Basket femminile. Oggi si sono svolti i quarti di finale, che hanno visto la netta vittoria degli Stati Uniti contro la Serbia per 88-55. Una partita dominata da parte delle americane, trasCinate dai 17 punti di Plum e i 15 di Wilson, con gli USA che hanno costruito l’allungo decisivo nel secondo quarto (25-10). Gli Stati Uniti affronteranno adesso il Canada in semifinale. Sarà un derby nordamericano, con le canadesi che si sono imposte agevolmente su Porto Rico per 79-60 con 17 punti di Nurse e i 15 di Carleton. Il match è stato indirizzato già dal primo quarto, con un parziale del Canada di 26-11. Nell’altra semifinale si affronteranno ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) Si sono delineate le semifinali deidi. Oggi si sono svolti i quarti di finale, che hanno visto la netta vittoria deglicontro la Serbia per 88-55. Una partita dominata da parte delle americane, traste dai 17 punti di Plum e i 15 di Wilson, con gli USA che hanno costruito l’allungo decisivo nel secondo quarto (25-10). Gliaffronteranno adesso ilin. Sarà un derby nordamericano, con le canadesi che si sono imposte agevolmente su Porto Rico per 79-60 con 17 punti di Nurse e i 15 di Carleton. Il match è stato indirizzato già dal primo quarto, con un parziale deldi 26-11. Nell’altrasi affronteranno ...

