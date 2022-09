Valdifiori: “Il Napoli farà la partita, ma non deve concedere spazio al Torino'' (Di mercoledì 28 settembre 2022) Valdifiori: ''Se Zielinski sta bene fa la differenza, sono contento per lui che ha trovato la sua collocazione” A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto l’ex giocatore del Napoli, Mirko Valdifiori che ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Ho iniziato il corso per diventare allenatore, nell’attesa di capire se ci sarà qualche opportunità per giocare. Questo corso, nel frattempo che ero a casa, mi ha aperto la strada per il futuro. L’inizio con Sarri è stato un po’ difficile con il 4-2-3-1, non si vedevano i risultati poi il mister ha adottato il cambio modulo dalla partita in Europa con il Club Brugge con l’inserimento di Jorginho e le Cose sono cambiate. Ci tenevo a fare meglio con la maglia del Napoli, non ho rancore e porto sempre un bellissimo ricordo. In ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 28 settembre 2022): ''Se Zielinski sta bene fa la differenza, sono contento per lui che ha trovato la sua collocazione” A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto l’ex giocatore del, Mirkoche ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Ho iniziato il corso per diventare allenatore, nell’attesa di capire se ci sarà qualche opportunità per giocare. Questo corso, nel frattempo che ero a casa, mi ha aperto la strada per il futuro. L’inizio con Sarri è stato un po’ difficile con il 4-2-3-1, non si vedevano i risultati poi il mister ha adottato il cambio modulo dallain Europa con il Club Brugge con l’inserimento di Jorginho e le Cose sono cambiate. Ci tenevo a fare meglio con la maglia del, non ho rancore e porto sempre un bellissimo ricordo. In ...

