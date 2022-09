Uomini e Donne, Maria De Filippi sbotta contro Ida Platano: «Ti comporti da 15enne». Cosa è successo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Maria De Filippi perde la pazienza e passa all’attacco. Nel mirino una delle dame più conosciute di Uomini e Donne, Ida Platano, e il suo corteggiatore Riccardo Guarieri. La polemica è scoppiata dopo l’esterna tra l’hairdresser siciliana e il terzo incomodo, Alessandro Vicinanza. Una serata definita da Ida «spensierata», e che si è chiusa con un bacio. Cosa ha detto Maria De Filippi Nel classico faccia a faccia tra Ida e Riccardo ha preso la parola Maria De Filippi. La presentatrice ha provato a spiegare al corteggiatore il motivo per cui Ida fosse uscita con Alessandro, pur non essendone innamorata. «Lei ti vede ballare con Federica e, guarda caso, decide di ballare con Alessandro. Pensando che tu saresti uscito con ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 28 settembre 2022)Deperde la pazienza e passa all’attacco. Nel mirino una delle dame più conosciute di, Ida, e il suo corteggiatore Riccardo Guarieri. La polemica è scoppiata dopo l’esterna tra l’hairdresser siciliana e il terzo incomodo, Alessandro Vicinanza. Una serata definita da Ida «spensierata», e che si è chiusa con un bacio.ha dettoDeNel classico faccia a faccia tra Ida e Riccardo ha preso la parolaDe. La presentatrice ha provato a spiegare al corteggiatore il motivo per cui Ida fosse uscita con Alessandro, pur non essendone innamorata. «Lei ti vede ballare con Federica e, guarda caso, decide di ballare con Alessandro. Pensando che tu saresti uscito con ...

