Ultime Notizie – Pd, Gabriele Muccino ‘tifa’ Elly Schlein. “Non sabotate anche lei” (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Sono anni che il Pd sbaglia tutto. È un partito kamikaze. Siamo di nuovo in vista di un Congresso. Finitela con le correnti e le conventicole. Avete un nome bellissimo, @Ellyesse. Non sabotate anche lei. #EllySchlein”. Così il regista Gabriele Muccino su twitter. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Sono anni che il Pd sbaglia tutto. È un partito kamikaze. Siamo di nuovo in vista di un Congresso. Finitela con le correnti e le conventicole. Avete un nome bellissimo, @esse. Nonlei. #”. Così il registasu twitter. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - enpaonlus : I volontari della Sezione ENPA di Molfetta vi aspettano numerosi per trascorrere insieme la “Giornata degli Animali… - sole24ore : ??Elezioni ultime notizie. Nuovo governo, ipotesi due vicepremier. Mattarella pronto, consultazioni anche sabato e d… - Miti_Vigliero : Media, Germania teme che Nord Stream 1 diventi inutilizzabile per sempre se non riparato velocemente @sole24ore - ERivetta : RT @AngiKappa: #migranti 369 su un barcone in balia del maltempo soccorsi da nostra @guardiacostiera e @Frontex . Approdati a Catania,Pozz… -