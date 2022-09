TS – da Mancini assist ad Allegri

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 28 settembre 2022) 2022-09-28 10:40:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: TORINO – Squarcio d’azzurro sul cielo bianconero. Un’immagine forse un filo troppo romantica ma utile per capire come potrebbe cambiare il clima sul pianeta Juve. Proprio così perché il Leonardo Bonucci tornato dalla Nazionale è un giocatore ritrovato sotto tutti i punti di vista. Caratteriale, fisico e tecnico. Oltre che tattico, ma su questa variante ne parleremo a lungo tra poche righe. Cominciamo dall’aspetto motivazionale: lasciata Torino per questa doppia avventura nell’Italia contro Inghilterra a Milano e Ungheria in trasferta, il capitano ha assolto al meglio la responsabilità di chi indossa al braccio la fascia. La Nazionale diha infatti beneficiato della sua esperienza e del suo carisma in campo centrando due vittorie tanto robuste quanto inattese ...