Spedizione 68 | Samantha prende il comando

(Di mercoledì 28 settembre 2022) A bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è avvenuto il cambio di, coincidente con la conclusione di67 e l'avvio di68. Per la prima volta una donna europea, ed in questo caso l'italianaCristoforetti, è a capo dell'avamposto orbitale.

riceve le chiavi di casa', ha commentato emozionato il presidente dell'Asi, Giorgio ...- ha detto emozionata Cristoforetti rivolgendosi all'attuale comandante dell'equipaggio della...... subentrando al compagno di equipaggio della67, Oleg Artemyev. Il passaggio di consegne ... "Il bagaglio di conoscenze ed esperienze dila rendono un'ottima candidata per questo ...Samantha Cristoforetti: «È un grande onore rappresentare l'Italia, gli italiani e le italiane che ringrazio per il sostegno e all'affetto che mi hanno sempre dato.Samantha Cristoforetti diventa oggi (qui la diretta live) comandante della stazione spaziale internazionale (Iss International Space Station), un ruolo che dal 2000, in 68 ...